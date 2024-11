Violenza su donne: Fontana, 'numeri drammatici, più prevenzione e contrasto'**

Roma 25 nov. (Adnkronos) - "La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne deve rappresentare un impegno costante. I numeri sono drammatici. Esprimiamo vicinanza a tutte le vittime e alle loro famiglie, ribadendo la ferma condanna verso ogni forma di violenz...

Roma 25 nov. (Adnkronos) – "La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne deve rappresentare un impegno costante. I numeri sono drammatici. Esprimiamo vicinanza a tutte le vittime e alle loro famiglie, ribadendo la ferma condanna verso ogni forma di violenza. I dati sottolineano l'urgenza di accendere maggiormente i riflettori sulla prevenzione e il contrasto e di un rinnovato impegno per creare una rete di tutela vigile e attenta per ascoltare il disagio fin dal suo primo manifestarsi". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

"È nostro dovere, a ogni livello, lavorare insieme -aggiunge- per costruire una cultura del rispetto, della dignità, affinché nessuna donna sia lasciata sola".