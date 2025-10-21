Visibilia: giudici, entro un anno sentenza Santanché su falso in bilancio

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – E' attesa entro un anno, a ottobre 2026, salvo sorprese, la sentenza del processo milanese che vede imputata per falso in bilancio la ministra del Turismo, Daniela Santanché, con altre 15 persone, in relazione a presunte irregolarità nei conti di Visibilia. Il presidente del collegio Giuseppe Cernuto ha elencato una serie di date fino a giugno prossimo (18 dicembre, 8 gennaio, 3 e 26 febbraio, 5,17 e 26 marzo, 14 e 16 aprile, 12,14 e 21 maggio e 16 e 30 giugno) precisando che, se non si dovesse giungere al verdetto entro l’estate, si andrà avanti con un fitto calendario tra settembre e ottobre per arrivare quindi a concludere il processo (24 settembre, 6, 8, 13, 15, 20, 22 e 27 ottobre).

La corte ha accolto tutte le richieste di prove orali e documentali presentate dalla Procura e dalle difese, compreso l’esame in aula della ministra in data ancora da fissare. I pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi hanno rinunciato a chiedere l’acquisizione di una mail inviata per conoscenza alla ministra che potenzialmente avrebbe potuto creare problemi come nel processo per la presunta truffa ai danni dell’Inps sospeso in attesa che la Consulta si pronunci sul conflitto di attribuzione.

Unico tema di discussione tra Procura e difesa è stato quello relativo alla convocazione al dibattimento di alcuni operatori della Guardia di finanza che nel 2016 si occuparono di Visibilia rilevando che "non vi erano irregolarità gestionali". I giudici hanno accolto la richiesta di ascoltarli, su ripetute richieste dei legali Salvatore Pino e Nicolò Pelanda, che assistono la ministra Santanché, nonostante l’opposizione dei pubblici ministeri.