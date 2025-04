Visibilia: prima udienza Santanchè, tribunale si riserva su 'violazione diritto difesa'

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – "Violazione del diritto di difesa". E' con questa tesi che l'avvocata Antonella Augemeri, legale dell'ex consigliere di amministrazione di Visibilia Massimo Cipriani (unico tra gli imputati in aula), si è rivolta al Tribunale di Milano per chiedere "la nullità" del decreto che dispone il processo per falso in bilancio – anche contro la ministra del Turismo Daniela Santanché – "e la ritrasmissione degli atti al pubblico ministero". Una richiesta a cui si sono associati i difensori degli altri indagati del processo sul gruppo editoriale e rispetto al quale la corte si è riservata: la decisione arriverà nell'udienza fissata per il 13 maggio.

L'udienza, breve e tecnica, è servita ai giudici anche per 'bacchettare' la pubblica accusa: "nel fascicolo del dibattimento – svela il giudice Giuseppe Cernuto – non abbiamo trovato nulla se non i bilanci. Sarebbe opportuno che l'imputazione sia riformulata per ciascuna annualità per una valutazione più semplice". E per quanto riguarda l'imputazione per la 231 sulla responsabilità degli enti "la colpa di organizzazione deve essere descritta". Solo una volta che il fascicolo della Procura verrà arricchito con gli atti dell'udienza preliminare e i verbali di sequestri e che il collegio deciderà sulle questioni preliminari, si potranno eventualmente affrontare le altre tematiche a partire dalla costituzione delle parti civili e del calendario d'udienza.

A processo oltre la ministra Santanché, che ha fondato il gruppo Visibilia per poi dismettere le cariche nel 2022, ci sono altri 16 imputati (di cui una società) tra cui il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, l'ex compagno della ministra Canio Giovanni Mazzaro che hanno avuto ruoli all'interno della società. Le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano, coordinate dai pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, riguardano i bilanci della spa Visibilia Editore, tra il 2016 e il 2022 che, a dire dell’accusa, sarebbero stati 'truccati'.