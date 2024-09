Vittorio Feltri ha proferito un'offesa inaccettabile verso Milano, secondo Sala.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha criticato le parole del giornalista e consigliere regionale Vittorio Feltri riguardo i ciclisti, definendole un affronto alla città. Queste osservazioni sono state fatte durante l'apertura della Green Week, in risposta a Feltri che ha dichiarato di apprezzare i ciclisti solo quando vengono investiti. Sala ha sottolineato l'inappropriato di tali commenti, evidenziando la necessità di non sottovalutare l'argomento.

Rivolgendosi alle parole di Vittorio Feltri riguardanti i ciclisti, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha affermato che “costituiscono un affronto a una città come la nostra, e non devono essere tollerate. Voglio essere esplicito su questo, perché dietro questi commenti ci sono realtà umane, aspettative, valori, sogni per il futuro”. Queste osservazioni sono state formulate durante l’apertura della Green Week, in risposta alle dichiarazioni del giornalista e consigliere regionale, il quale ha detto che i ciclisti gli “piacciono solo quando vengono investiti”. Sala ha poi aggiunto: “Se si permette a questa persona di continuare a esprimere tali commenti, ciò indica che per alcuni lui è un punto di riferimento. È evidente che questo non è un argomento su cui dovremmo prendere alla leggera”.