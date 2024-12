La situazione all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania è diventata critica a causa di banchi di nebbia particolarmente fitti, che hanno portato a cancellazioni e dirottamenti di numerosi voli. La Sac, la società che gestisce i servizi a terra dello scalo, ha comunicato attraverso i propri canali social che i passeggeri devono contattare le compagnie aeree per ricevere informazioni aggiornate sui loro voli.

Impatto sui voli e sui passeggeri

Secondo le ultime notizie, sono già cinque i voli che hanno subito un dirottamento e che avrebbero dovuto atterrare a Catania. Di questi, quattro sono stati reindirizzati verso l’aeroporto di Palermo e uno a Comiso. Inoltre, due voli sono stati cancellati, lasciando i passeggeri in una situazione di incertezza e disagio. La nebbia ha reso difficile la visibilità, costringendo i piloti a prendere decisioni rapide per garantire la sicurezza di tutti a bordo.

Consigli per i passeggeri

In un momento come questo, è fondamentale che i passeggeri rimangano informati. La Sac ha raccomandato di contattare le compagnie aeree per ottenere dettagli sui voli e sulle eventuali riprotezioni. È importante anche tenere d’occhio gli aggiornamenti sui social media e sui siti ufficiali degli aeroporti, poiché la situazione può evolversi rapidamente. I viaggiatori sono invitati a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo.

Previsioni meteorologiche e futuro

Le previsioni meteorologiche indicano che la nebbia potrebbe persistere nelle prossime ore, il che significa che ulteriori cancellazioni e dirottamenti potrebbero verificarsi. Gli esperti meteo avvertono che condizioni simili possono ripetersi, specialmente durante i periodi di alta umidità. Pertanto, è consigliabile che i passeggeri pianifichino i loro viaggi con attenzione e considerino eventuali alternative nel caso in cui le condizioni meteorologiche non migliorino.