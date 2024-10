In questa settimana d’esordio di Amici, il team di produzione ha presentato diversi studenti, tra cui Vybes, artista di Rudy Zerbi. Il suo vero nome è Gabriel Monaco, proviene da Roma ed ha 21 anni. Nell’ultima puntata del programma, è stato trasmesso un confessionale di Vybes in cui racconta il suo metodo per interagire con le ragazze su Tinder. “Ogni volta che faccio un match e chiedo ‘usciamo?’, lei annulla il match. La mia strategia è sempre AOO con il punto interrogativo finale. Inizio sempre così. Vuol dire tipo ‘ci sei?’ e lei risponde con un ‘eh’. Continuiamo in questo modo per un po’. AO è romano, penso funzioni bene”. Questo approccio ha ricevuto critiche da parte di tutti, in particolare da Senza Cri: “Fai degli orrori, non degli errori. Parli per versi, sembra un modo primitivo di avvicinarsi” e da Ilan Muccino, figlio di Gabriele Muccino: “Non è un buon modo, forse potresti scrivere EHI. AO è un po’ troppo coatto”. Il video di questo sfogo è diventato molto popolare, consacrando Vybes come la “quota simpatia” di questa stagione.

Chi è Vybes in realtà?

“Mio figlio, conosciuto artisticamente come Vybes, rappresenta vibrazioni ed emozioni, queste ultime sono al centro della sua vita” ha affermato sua madre a Il Messaggero. “È molto sensibile, talvolta timido e ha un mondo interiore molto ricco. L’abbiamo sempre supportato e compreso nella sua passione”. Ha tentato di entrare nella scuola altre due volte prima di riuscirci.

Il papà racconta con entusiasmo della terza audizione andata a buon fine: “Domenica scorsa, durante l’ultima puntata di Canale 5, circa cinquanta persone si erano radunate in casa per fare il tifo per Gabriel. Quando Rudy Zerbi ha deciso di accoglierlo nella scuola, il quartiere ha esploso in un applauso fragoroso. Siamo super orgogliosi di lui, emozionati: la musica rappresenta tutto per lui. Ha sempre lavorato dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico. Prima ha lavorato in un fast food e, da maggio, in una panetteria a Spinaceto. È un ragazzo davvero in gamba, educato e serio. Sapevamo quanto amasse la musica e non potremmo essere più felici che sia riuscito a entrare nella scuola di Amici.”