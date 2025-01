Interessante novità in arrivo su WhatsApp, che consentirà a tutti gli utenti il controllo delle animazioni per emoji, GIF e sticker.

WhatsApp rivoluziona emoji e GIF: arriva il controllo delle animazioni

Nelle versione beta 2.25.1.10 della nota app di messaggistica WhatsApp per Android c’è un’interessantissima novità, che permetterà agli utenti di gestire al meglio le animazioni per GIF, emoji e sticker. Più specificatamente, nella nuova versione sarà presente un menù chiamato “Animazioni”, che include tre interruttori, che consentiranno di poter abilitare o disattivare le animazioni automatiche per la relativa categoria, ovvero per emoji, per GIF e per sticker. In questo modo sarà quindi possibile personalizzare la propria esperienza d’uso dell’applicazione.

WhatsApp: quando sarà disponibile la nuova funzione?

Come abbiamo appena visto, è in arrivo una novità che soddisferà tantissimi utenti, che potranno finalmente avere un maggiore controllo sulle animazioni per GIF, emoji e sticker. Molti utenti infatti ritengono le animazioni non necessarie e fonte di distrazione costante. Il progetto è bene sottolineare che è ancora in via di sviluppo, infatti ancora non si hanno informazioni ufficiali su su quando questa novità verrà implementata nella versione stabile di WhatsApp. L’ipotesi è che comunque non dovrebbe volerci ancora molto tempo.