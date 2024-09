WhatsApp, nuove emoji in arrivo nel 2025: ecco quali sono

Con uno dei prossimi aggiornamenti, in arrivo su iPhone e Android nel 2025, ci sarà la possibilità di utilizzare sette nuove emoji. Ecco quali sono e quando arriveranno su WhatsApp.

Le nuove emoji in arrivo

L’Unicode Consortium ha ufficializzato il rilascio della versione 16.0 dello standard Unicode. Con questa novità viene formalizzato l’arrivo delle nuove emoji. Tuttavia, i produttori di smartphone come Apple impiegano diversi mesi per creare la grafica per i nuovi personaggi emoji approvati, quindi probabilmente su IPhone arriveranno intorno a marzo 2025, quando uscirà iOS 18.4.

Nuove emoji: ecco quali sono

Tra le più attese, la faccina con le borse sotto agli occhi rappresenta l’estrema stanchezza. Un’altra novità interessante è lo schizzo di vernice viola, che ricorda il famoso logo di Nickelodeon degli anni ’90. Nel mondo delle emoji alimentari, viene introdotto il ravanello, mentre in quelle della natura arriva l’albero secco. Novità anche tra gli strumenti musicali, si aggiunge alla lista l’arpa. Per finire, un’impronta digitale e una pala.

Emoji personalizzate con l’AI

Una delle novità più interessanti in arrivo con il tanto atteso iOS 18 sarà la possibilità di generare emoji personalizzate dall’intelligenza artificiale. L’app Messaggi acquisirà la capacità di suggerire nuove emoji personalizzate, in base a ciò che l’utente sta scrivendo.