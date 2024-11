Il quinto live di X Factor

Questa sera, il palco di X Factor ha visto i talenti in gara esibirsi con i loro inediti, in un evento che ha suscitato grande attesa tra il pubblico. La puntata si è articolata in due manche: la prima dedicata ai brani originali e la seconda alle cover di pezzi già noti. Ogni artista ha avuto l’opportunità di mostrare il proprio talento e la propria creatività, ma non tutti sono riusciti a colpire nel segno.

Le esibizioni più convincenti

Ad aprire le danze sono stati i Les Votives, che hanno presentato il loro brano Monster. Questo pezzo, caratterizzato da un sound british rock, ha messo in luce le influenze musicali della band, risultando uno dei più apprezzati della serata. Se fossimo in Inghilterra, probabilmente li vedremmo già protagonisti di festival estivi.

Un’altra esibizione che ha catturato l’attenzione è stata quella dei Punkcake, con un pezzo che ha mescolato le voci del frontman Damiano e della bassista Sonia. Nonostante la loro bravura, la performance ha sollevato interrogativi sulla loro collocazione nel mercato musicale, scatenando un acceso dibattito tra i giudici.

Brani che hanno diviso il pubblico

Il brano Malasuerte di Lowrah ha riscosso un buon successo, ma ha anche sollevato critiche per la sua somiglianza con altri pezzi già noti. La giovane artista ha dimostrato di avere potenziale, ma dovrà lavorare per distinguersi in un panorama musicale affollato.

Francamente, un’altra concorrente della squadra di Jake La Furia, ha presentato Fucina, un pezzo che potrebbe rappresentare il futuro del cantautorato italiano. La sua esibizione ha mostrato una forte identità artistica, lasciando presagire un possibile futuro a Sanremo Giovani.

Il ballottaggio e le sorprese

Tra le esibizioni, quella di Mimì ha sorpreso per la sua originalità, ma non è riuscita a convincere del tutto. La sua canzone, pur essendo ben scritta, non ha esaltato appieno il suo timbro vocale unico. Dopo tutte le esibizioni, il brano che ha convinto meno il pubblico è stato quello di Lowrah, che è finita al ballottaggio. La serata si è conclusa con un momento di imbarazzo quando Giorgia ha dimenticato di annunciare Lorenzo Salvetti, un errore che ha suscitato sorpresa tra i presenti.