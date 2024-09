Yulia Bruschi ha partecipato al Grande Fratello, il suo track record include già la partecipazione a due altri programmi di realtà.

Yulia Bruschi sarà tra i partecipanti non celebri della diciottesima stagione di Grande Fratello, secondo quanto riportato da DavideMaggio.it. Nonostante il suo inserimento nella categoria dei concorrenti non noti, la modella ha già partecipato a due reality. Davide Maggio, sul suo sito, ha posto ...

Yulia Bruschi sarà tra i partecipanti non celebri della diciottesima stagione di Grande Fratello, secondo quanto riportato da DavideMaggio.it. Nonostante il suo inserimento nella categoria dei concorrenti non noti, la modella ha già partecipato a due reality. Davide Maggio, sul suo sito, ha posto la questione provocatoria: “Perché Yulia è considerata una NIP (Non Importante Persona) e altri concorrenti dello stesso calibro vengono classificati come VIP?”. La risposta a questa domanda rimarrà probabilmente senza risposta.

Yulia Bruschi risiede a Lucca da quando era bambina, pur essendo nata a L’Avana. Nel 2020, ha preso parte a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, in una stagione presentata da Alessia Marcuzzi, avendo un contatto ravvicinato con Gennaro Mauro, allora fidanzato di Anna Ascione. L’anno seguente, è stata una dei concorrenti di Love Island Italia su Discovery+, presentato da Giulia De Lellis. All’uscita da quel programma, si è fidanzata con Manuel Pirelli, ma la loro storia d’amore è finita dopo alcuni mesi. Solo l’anno scorso, Manuel ha fatto coming out e ha rivelato il suo rapporto con l’ex tronista Alex Migliorini.