Siete stanchi delle complicazioni tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez? I concorrenti del GF ci hanno offerto una nuova situazione intrigante.

Nella notte, Yulia Bruschi, mentre si trovava nel letto accanto a Shaila, ha sollevato le coperte e ha iniziato a commentare negativamente su una loro compagna. Pur non avendo un microfono, i telespettatori di Mediaset Extra hanno colto le sue parole: “È disgustoso. Non si lava, nemmeno i denti. Ha gatti morti nella testa, è sempre addosso a ciò che appartiene agli altri. Ed è falsa come poche, recita”.

Yulia non ha specificato a chi si riferisse, rendendo difficile identificare il bersaglio delle sue affermazioni. Tuttavia, su Twitter molti credono che l’oggetto delle critiche fosse Jessica Morlacchi, con cui aveva già avuto scontri nelle prime settimane.

Le reazioni da parte degli utenti sono state variegate: “Non è affatto gentile come si esprime, ma spero che questo porti a nuove interazioni e non continui con quel noioso schema che va avanti da tempo”. “Ha pronunciato parole terribili, ma stiamo pur sempre seguendo un reality, e questa è la realtà, speriamo che nascano delle tensioni”. “Le offese lanciate da Yulia contro Jessica sono inaccettabili, e Shaila, che si considera sostenitrice delle donne, ride e concorda. Il motivo? Oggi ha avuto conversazioni con Javier”. “Le persone che si mostrano affabili in diretta, solo per sparlare quando non sono inquadrate, non mi piacciono. Preferisco di gran lunga una Jessica, sincera e diretta”.

“Devo ammettere che lei è davvero gelosa di non essere stata la scelta preferita; con questo atteggiamento, non avrà mai possibilità, cara mia.” “La cosa più importante è avere il coraggio di affrontare le persone direttamente! Continua a mostrarti come l’agnellino che non sei, eh! (Non vedo l’ora di vedere quel video lunedì).” “Jessica ha ragione. Anche se la prima parla di lei microfono alla mano, la seconda si rifugia sotto le coperte. È troppo semplice così. ‘Un lupo sotto le spoglie di un agnello’.” “In ogni caso, questo dimostra che lei si nasconde per timore di rivelare la vipera che è, mentre Jessica è qualcuno che affronta le cose apertamente, belle o brutte che siano. Qui si vede chi gioca davvero sporco.”