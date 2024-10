Yulia e Jessica hanno una discussione animata durante la pausa pubblicitaria, con Yulia che accusa Jessica di avere problemi con l'alimentazione.

Recentemente, nella residenza del Grande Fratello, Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi hanno avuto diversi scontri, coinvolgendo anche Luca Giglio, che vanta un buon legame con entrambe. Tra le varie affermazioni, Jessica ha commentato: “Lei ha un fidanzato all’esterno. L’anello da 50.000 Euro che le ha donato il compagno, quando tornerà a casa, lo porterà a vendere”. La Morlacchi, che ha visto il suo ex partenere scegliere di sposare un uomo, durante una diretta ha scoperto il commento sull’anello, e si è scatenata un’accesa discussione durante la pausa pubblicitaria che ha sfociato in insulti e altri scambi più delicati.

La tensione tra Yulia e Jessica è esplosa, con Jessica che ha chiesto perché Yulia la fissasse intensamente, ricevendo una risposta piccata: “Che vuoi da me? Non intrometterti nei miei affari, va bene?”. A quel punto, Jessica ha reagito, dicendo: “Ridicola, a tua sorella dovresti dirlo, non a me. Hai capito, tesoro? Non puoi parlare così e usare certe espressioni. Le parolacce non me le rivolgi, dille a tua sorella”.

Yulia, infuriata, ha cominciato a puntare il dito, esclamando: “Non nominare mia sorella! Non è saggio che tu parli di lei. Sei solo una cafona”. In risposta, Jessica ha ribattuto: “Smettila di dire sciocchezze e vai a prendere un po’ d’aria, che ti fa bene. Non offendere a me, ignorante”.

A quel punto, la 26enne ha superato il limite, toccando anche il tema dei disturbi alimentari della concorrente: “Io avrei problemi con il cibo? Che atteggiamento è il tuo? Sei tu a dover affrontare queste difficoltà, non io. E poi sei tu l’ignorante che parla di soldi riguardo al mio anello, sei davvero una materialista insopportabile”.

Jessica, infastidita, ha alzato il tono: “Io avrei mai menzionato i soldi? Ma che sfortuna, sei proprio sfortunata. Sì, sfortunata, e mi fermo qui”. La Bruschi, in piedi, ha esclamato: “Io sarei quella sfortunata? Guarda come sei ridotta. Se ti regalassero un anello simile al mio, saresti molto più felice. L’unica sfortunata qui sei tu, ricordalo bene. Parli tanto per far rumore, sei infelice. Dovresti vergognarti. Hai 37 anni e dovresti essere un modello da seguire, invece sei davvero pessima”.

Jessica ha avuto l’ultima parola: “Certo, ho 37 anni, ma tu ne hai 26 e sei di una volgarità inaudita. Non ti faranno mai diventare Miss Universo, utilizzi troppe parolacce”.