Le preoccupazioni di Yulia Bruschi sul suo futuro dopo il Grande Fratello: l'attenzione mediatica e le opportunità incerte. Javier Martinez e MariaVittoria Minghetti la invitano a mantenere i piedi per terra e a non lasciarsi influenzare troppo dalla fama temporanea

Oggi, Yulia Bruschi ha avuto una conversazione con Javier Martinez e MariaVittoria Minghetti, durante la quale ha rivelato di sentirsi in balia dell’attenzione che l’ascesa al Grande Fratello potrebbe comportare. Ha espresso timori sul fatto che la sua vita potrebbe cambiare drasticamente: “Dopo l’esperienza, non potrai più girare per la città dicendo ‘Ciao a tutti, sono tornata!’ perché non sarai più la persona di prima. La tua immagine sarà influenzata dal programma seguente. Finora ho mantenuto sempre un certo rispetto, soprattutto essendo una giovane donna. Non possiamo prevedere quali saranno le opportunità che ci attenderanno dopo. A seguito della trasmissione, ci saranno eventi e interviste…”.

Yulia, temendo di dover essere più riservata in pubblico dopo il reality, è stata correttamente richiamata all’ordine da Javier Martinez, che le ha detto: “Ma chi si interessa di te?”. E in effetti ha ragione. “Se non puoi più condurre la vita di prima? Ma dai, fino a un certo punto. La gente smetterà di interessarsi a te col tempo, perché chi sei realmente? Cosa hai fatto di speciale? Se qualcuno esce adesso, non ha bisogno di un bodyguard, neanche se passa mezzo anno. Ricordi gli altri partecipanti? Teniamo i piedi per terra”.

Anche MariaVittoria condivide l’opinione di Javier: “Io continuerò la mia carriera, sono medico chirurgo e quella è la mia strada”. Il Grande Fratello dovrebbe essere visto per ciò che è: un’esperienza temporanea. Le serate di festeggiamenti con cachet stratosferici sono un ricordo del passato e ora sono davvero pochi i partecipanti che riescono a mantenere un tenore di vita grazie a quella visibilità.