Yulia, una partecipante del Grande Fratello, ha un ex famoso che sta per sposare un altro uomo.

Durante l’episodio inaugurale del Grande Fratello di ieri sera, Yulia Bruschi ha fatto il suo debutto nella casa. Questa splendida toscana con ascendenze cubane non è un volto nuovo nel mondo della televisione; ha già preso parte a Temptation Island come attrazione e poi a Love Island, dove ha trovato l’affetto. Attraverso il reality show di Discovery, Bruschi ha fatto la conoscenza di Manuel Pirelli e alla fine della serie, sono diventati un coppia. Ritornando alla sua vita quotidiana, la ragazza ha espresso su social media quanto questa esperienza le abbia cambiato la vita. Ha sottolineato quanto sia stata entusiasta, come le abbia aperto gli occhi su aspetti di sé che non sapeva di avere e come abbia visto soggetti molto speciali. Ha anche espresso gratitudine per coloro che l’hanno sostenuta costantemente. C’era un momento di romanticismo tra Yulia e Manuel, ma non è durato a lungo. Inoltre, un anno e mezzo fa, Pirelli ha fatto coming out. Attualmente, Pirelli ha una relazione stabile con un ex tronista, Alex Migliorini – un matrimonio è in vista.

Alex ha condiviso le immagini della proposta nuziale organizzata dal suo partner il mese precedente.