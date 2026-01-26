ZenVero: quando lo zenzero smette di essere timido e diventa liquore

Dimenticate lo zenzero relegato a tisane detox e piatti etnici: a Milano ha deciso di alzare il volume.

Si chiama ZenVero ed è il primo liquore artigianale italiano da scaffale interamente dedicato allo zenzero fresco, nato per scaldare il palato, risvegliare i sensi e mettere un po’ di pepe — anzi, di radice — nel panorama food&beverage. Dietro il progetto c’è Luca Giorgetti, che ha avuto un’idea semplice e insieme geniale: portare fuori dalla cucina di famiglia una ricetta custodita per tre generazioni. Per anni questo liquore allo zenzero è stato il “pezzo forte” del ristorante del padre, servito agli amici fidati e ai clienti più curiosi. Oggi quella tradizione diventa un prodotto vero e proprio, pronto a farsi notare sugli scaffali e nei cocktail bar, senza perdere un grammo della sua anima artigianale.

Il protagonista assoluto è lui, lo zenzero fresco, lavorato con rispetto e zero compromessi. ZenVero è naturale e non filtrato, scelta che permette alla radice di esprimersi senza censura: note speziate, freschezza pungente, un accenno agrumato e una persistenza che non chiede permesso. Il risultato è un sorso energico, vibrante, quasi elettrico. Altro che liquore da fine cena sonnacchioso.

E sì, c’è anche il lato “buono” della storia. Lo zenzero è famoso da secoli per le sue proprietà benefiche e ZenVero ne conserva i componenti bioattivi, come i gingeroli, noti per l’azione antiossidante e antinfiammatoria. Non è una medicina, certo, ma un liquore che strizza l’occhio al benessere senza prendersi troppo sul serio. Un brindisi consapevole, diciamo così.

Se il gusto è deciso, la personalità non è da meno. ZenVero guarda alla tradizione orientale, dove lo zenzero è simbolo di equilibrio, energia e vitalità, ma la rilegge con uno spirito urbano e contemporaneo. È perfetto liscio, freddo o ghiacciato, ma dà il meglio di sé anche quando entra nel mondo della mixology, diventando una base intrigante per cocktail freschi, speziati e fuori dagli schemi. Il consiglio? Agitare sempre la bottiglia prima di versare: lo zenzero ama farsi notare.

ZenVero è il classico prodotto che sta bene ovunque: a fine pasto, durante una serata tra amici, dietro un bancone creativo o come idea regalo per chi pensa di aver già assaggiato tutto. Disponibile in punti vendita e locali selezionati, si rivolge a chi ama le storie vere, i sapori netti e i liquori con carattere.

In breve? ZenVero non è zen. È vero. E ha deciso di farsi sentire.