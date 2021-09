“Confagricoltura da sempre crede nelle energie rinnovabili. Oltre 15 anni fa ci impegnammo ad avviare la produzione di biogas e di fotovoltaico. Oggi ci sono circa 7gigawatt di produzione agricola verde. Noi come agricoltori vogliamo essere protagonisti della transizione ecologica ed energetica. Come produttori di biogas vogliamo essere interpreti di questo cambiamento”. Così il presidente Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine della sesta edizione di Biogas Italy “Green possible. Nuove energie per nuovi mercati”, tenutasi a Roma.

“L’agricoltura porta alla decarbonizzazione del Paese, infatti due terzi della superficie italiana sono o coltivata o ricoperta da foreste e boschi. Serve, però, più coraggio per valorizzare il contributo straordinario dell’agricoltura, così da renderla straordinaria in futuro”, ha concluso Giansanti.