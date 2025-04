1 maggio, Manageritalia: sicurezza determinante per dignità, diritti e futuro lavoro

1 maggio, Manageritalia: sicurezza determinante per dignità, diritti e...

Roma, 29 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Per i manager e dirigenti italiani la garanzia della sicurezza è determinante per la dignità, i diritti e il futuro del lavoro". Così Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, la federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato che rappresenta, in Italia, oltre 45mila manager in vista dell’imminente 1° Maggio, festa del lavoro.

"Per Manageritalia – prosegue Ballarè – promuovere ambienti sicuri, inclusivi e sostenibili è una priorità per costruire un lavoro di qualità, capace di rispondere alle sfide della trasformazione economica e tecnologica. Prima ancora che obbligo normativo, la sicurezza è pilastro strategico di benessere e produttività".

"Come manager – conclude Ballarè – vogliamo e dobbiamo avere un ruolo sempre più decisivo nel ridisegnare processi e modelli organizzativi d’impresa e modalità di lavoro sempre più sicure grazie alle competenze dei manager ma anche attraverso un utilizzo corretto e intelligente della tecnologia. È compito dei manager saper mettere al centro di tale cambiamento le opportunità offerte dall’AI per creare ambienti di lavoro in cui il fulcro sia il senso del lavoro, il benessere dei lavoratori, la produttività e competitività dell’azienda e quindi la sicurezza a tutto tondo”.