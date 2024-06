2 giugno: Salvini, 'no polemiche con Mattarella, ha rispetto mio e della Lega'

2 giugno: Salvini, 'no polemiche con Mattarella, ha rispetto mio e della...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Nessuna polemica con il Presidente Mattarella che ha il rispetto mio e della Lega, è garante della Costituzione, una Costituzione che ripudia la guerra". Così Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai3, torna sulla polemica innescata dal tweet del senatore Borghi. "Non ho sentito Giorgia Meloni dopo" il tweet dell'esponente leghista, assicura, "metto a disposizione i miei tabulati telefonici per provarlo", dice affermando che con la premier si sente "spesso" ma per parlare dell'attività di governo, "che è saldo e coeso e andrà avanti fino al 2027".