2024: PageGroup, anno dinamico per mercato lavoro, ecco settori con più guadagno e opportunità

Roma, 10 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Con un'alta inflazione, incertezze economiche sulle prospettive di crescita, lo sviluppo di nuove competenze che influenzano tutti i settori, e la persistente difficoltà nell’attrarre talenti, il 2024 si prospetta particolarmente variegato e complesso, con un'accelerazione delle trasformazioni del mercato del lavoro. PageGroup, azienda leader a livello internazionale nel settore della ricerca e selezione specializzata, pubblica la nuova edizione 2024 del suo studio sulle retribuzioni, che si focalizza su oltre 500 professioni e 16 settori di attività.

“Il 2023 – precisa Tomaso Mainini, amministratore delegato di PageGroup Italia e Turchia – è stato caratterizzato da un tasso di inflazione elevato in Italia e in Europa e questo ha inciso in maniera importante sulle persone in cerca di lavoro e ha avuto un impatto notevole anche sulle aziende che, a causa delle difficoltà e dei limiti di budget, non sono sempre riuscite a mettere in atto strategie per supportare, anche economicamente, i propri dipendenti. Il mercato del lavoro, per il 2024, si preannuncia, invece, dinamico, caratterizzato da una costante evoluzione e da una grande sfida per le aziende: trovare professionisti dotati di competenze specialistiche, capaci di fare la differenza nel lungo periodo. Il mercato catalizzerà la crescita di nuove competenze, in particolare legate all'Ai e alla transizione ecologica”.

L'accelerazione della transizione ecologica in tutte le aziende si traduce nella trasformazione delle professioni esistenti e nell'emergere di nuove funzioni e competenze. Efficienza energetica, greenification dei processi di produzione, logistica più sostenibile, urbanistica e sostenibile sono solo alcune delle sfide che coinvolgono l’attuale contesto.

“I settori delle energie rinnovabili e alternative, delle costruzioni e infrastrutture, della mobilità elettrica, della chimica industriale, dell’elettronica, della blue economy – specifica Tomaso Mainini – sono in crescita costante e nel 2024 creeranno posti di lavoro mirati al potenziamento delle proprie strutture aziendali. Le retribuzioni associate evolveranno integrando nuove forme di compensation e/o flessibilità (welfare, smart working) in modo consono al business e ai ruoli, per attrarre e reclutare le competenze più rare sul mercato”.

Il Tech rimane un pilastro su cui continueranno a costruirsi le aziende del futuro. Il mercato dei talenti nel settore It soffre di una carenza strutturale molto più importante rispetto a qualsiasi altro mercato. Le aziende sono più che mai impegnate nell’accelerazione della trasformazione digitale e i progetti digitali da affrontare diventano sempre più numerosi.

“Attualmente – aggiunge ancora Tomaso Mainini – molte imprese lavorano sugli stessi temi (Sap, Cloud, messa in sicurezza del proprio sistema informatico): questo crea una concorrenza diretta su un mercato in cui i candidati sono già difficili da reperire. I candidati del settore continuano a esprimere aspettative fortemente influenzate dalle attuali sfide sociali: flessibilità, ricerca di un purpose e crescita professionale. Dopo due anni nei quali le retribuzioni registrate sul mercato dell’It sono cresciute in maniera esponenziale, nel 2024 potremmo registrare trend più equilibrati seppur sempre in crescita rispetto alle figure più ricercate”.

Nel 2024, il mercato del lavoro nel settore Finance & Accounting rimarrà molto attraente. I profili nel ramo contabilità e controllo di gestione sono sempre molto richiesti in modo trasversale da tutte le aziende, dalle più piccole alle pmi fino alle aziende strutturate e multinazionali. La digitalizzazione dei dati e l’automazione delle attività a ridotto valore aggiunto lanciate già da parecchi anni portano le imprese a cercare professionisti in grado di analizzare e interpretare i dati finanziari.

“In un contesto di digitalizzazione e di trasformazione del settore – conclude Tomaso Mainini – le aspettative dei recruiter evolvono verso profili più esperti, agili e in grado di operare a progetto. Va notato che, ormai, numerosi candidati in cerca di lavoro si informano a priori riguardo alle politiche di flessibilità aziendali; sono cambiati i driver dei candidati che valutano sempre di più un ambiente di lavoro con un clima sano, un ottimo equilibrio tra vita privata e lavorativa, lavoro ibrido, oltre a un innalzamento della Ral, tutti elementi divenuti oggi un criterio decisivo, prima di rispondere all’annuncio di un'azienda”.

Nel 2024 la richiesta di professionisti nel settore Engineering & Manufacturing crescerà oculatamente, sostenuta nelle diverse aree geografiche italiane da diverse dinamiche congiunturali favorevoli (ad esempio, reindustrializzazione, digitalizzazione e ammodernamento del nostro apparato industriale) o tipiche di ogni settore che permetteranno alle aziende di poter continuare a valutare i profili professionali presenti sul mercato del lavoro, mantenendo così il polso dell’evoluzione degli stessi sia da un punto di vista delle skill che dei pacchetti retributivi che valorizzano le competenze.