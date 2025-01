Il mezzo agricolo per un' errata manovra o un guasto ha finito per schiacciare il corpo del ragazzo.

Altro incidente sul lavoro con esito fatale, stavolta a farne le spese un giovane seminarista dell’Istituto Cristo Re a Pontassieve in provincia di Firenze. Il giovane sarebbe stato vittima del mezzo agricolo che stava manovrando all’interno dell’ente religioso.

Giovane schiacciato dal trattore

L’uomo stava curando gli oliveti e per spostarsi tra di essi ha utilizzato un trattore. La ruota di quest’ultimo lo avrebbe schiacciato e per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento non è chiaro che cosa possa essere successo, molto probabilmente un malfunzionamento del mezzo o un’ errata manovra del seminarista.

Il risultato purtroppo è stato la morte del giovane, l’ennesima sul luogo di lavoro, quello che stupisce è il luogo ovvero un seminario dove non sono frequenti casi di questo tipo, tuttavia la disattenzione è sempre dietro l’angolo.

I carabinieri stanno valutando le possibili cause

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i Carabinieri, quest’ultimi stanno facendo le dovute valutazioni al fine di chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Purtroppo non ci sono testimoni oculari di quanto accaduto e quindi non sarà certamente facile capire che cosa possa essere andato storto. A questo proposito le prossime ore si spera possano risultare decisive alla chiusura di questo spiacevole episodio.