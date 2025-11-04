Home > Flash news > 4 novembre: facciata Montecitorio illuminata tricolore

4 novembre: facciata Montecitorio illuminata tricolore

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate, la facciata di Montecitorio sarà illuminata con l’immagine del Tricolore fino all'una di domani. Si legge in una nota della Camera.