Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate, la facciata di Montecitorio sarà illuminata con l’immagine del Tricolore fino all'una di domani. Si legge in una nota della Camera.
4 novembre: facciata Montecitorio illuminata tricolore
