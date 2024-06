5 idee di abiti per essere la più fashion in una cerimonia

L'estate è il momento perfetto per sfoggiare eleganti abiti da cerimonia: dal romanticismo degli abiti lunghi alle combinazioni di tailleur e spezzati. Ecco 5 idee per le tue occasioni speciali.

L’estate è il periodo dei matrimoni, delle cerimonie, delle occasioni speciali. Arriva la partecipazione, o l’invito, e la domanda scatta subito: “Cosa mi metto?”. Ognuno deve mantenere il proprio stile, adattandolo all’occasione più o meno formale, ma è naturale voler apparire e mostrarsi al meglio in un evento importante come le nozze di un amico o un familiare.

I completi da donna per una cerimonia hanno sempre qualcosa di magico: che siano lunghi e romantici abiti da damigella, tailleur giacca pantalone o spezzati più estrosi, nel design e nei colori raccontano molto sulla persona che li indossa. Quali sono le idee più trendy, più modaiole, per mostrarsi eleganti e sicure di sé durante queste occasioni? Dagli spacchi agli strascichi, dalle applique scintillanti alla palette di colori, è un momento in cui non bisogna avere paura di osare.

Tubino con strascico

Non c’è niente di più classico del tubino, uno degli indumenti preferiti da Coco Chanel. È un abito passepartout, che si adatta a occasioni più serie o più glam. In occasione di una cerimonia estiva si può optare per una “variazione sul tema”, scegliendo il colore e un dettaglio particolare.

Il classico tubino è nero o blu, ma per un matrimonio si può optare per giallo narciso, rosa cipria, azzurro cielo, verde menta. Con increspature, decori o, perché no, uno strascico per renderlo ancora più sofisticato e ricercato.

Jumpsuit con cut-out

La tuta elegante, la cosiddetta jumpsuit, è stata la protagonista assoluta degli anni ‘10. La moda 2024 propone look con feritoie, oblò, squarci, che si possono scegliere opportunamente per movimentare il look, sempre in modo coerente al tipo di evento. Di certo non si può andare a un matrimonio in chiesa con la pancia scoperta.

Attillate o morbide, con pantaloni a sigaretta o a zampa, la jumpsuit è una scelta sempre fuori dagli schemi e particolare, per donne che vogliono concentrarsi su una femminilità più contemporanea.

Monospalla

Gli abiti monospalla sono molto di moda, così come l’effetto dinamico delle asimmetrie. È possibile sceglierli lunghi e sognanti, in stile peplum, o corti e sbarazzini, in colori delicati come quelli dei fiori o più accentuati e vivaci: fucsia, giallo fluo, blu estoril su tutti.

Diventano ancora più particolari se impreziositi con glitter, spacchi, scollature o strascichi. Valorizzano anche eventuali collier o collane.

Abito con fiocco

Il fiocco è il grande protagonista del 2024, insieme allo stile cocotte, un po’ baby un po’ malizioso. Presentarsi a una cerimonia con un abito guarnito da un fiocco sul décolleté, sulle maniche o sul retro è una scelta assolutamente trendy.

Si tratta ovviamente di abbracciare un mood un po’ lezioso e sicuramente d’impatto, che si sposa per lo più con tonalità pastello e gioielli luccicanti.

Abito da principessa con gonna ampia

Una scelta tradizionale, che premia sempre per la sua allure romantica e senza tempo. La gonna A-line, che cade a campana, può arricchirsi con plissettature, brillantini o spacchi, se si vuole dare un tocco moderno.

Evitando il bianco, il nero e il rosso, tutti i colori sono ammessi. Una sola raccomandazione: attenzione a non essere più appariscenti della sposa!