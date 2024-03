8 marzo: Fratoianni, 'giornata non di festa ma di lotta, uomini si mettano in discussione '

8 marzo: Fratoianni, 'giornata non di festa ma di lotta, uomini si metta...

8 marzo: Fratoianni, 'giornata non di festa ma di lotta, uomini si metta...

Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - "L'otto marzo non è una giornata di festa. Lo gridano le piazze di queste ore in tutta Italia. È una giornata di lotta contro stereotipi e patriarcato. Ad alcuni sembrano solo parole, sono purtroppo minacce concrete alla libertà delle donne...

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – "L'otto marzo non è una giornata di festa. Lo gridano le piazze di queste ore in tutta Italia. È una giornata di lotta contro stereotipi e patriarcato. Ad alcuni sembrano solo parole, sono purtroppo minacce concrete alla libertà delle donne. È anche e soprattutto un nostro problema, di noi uomini. E perciò dobbiamo essere noi a fare il primo passo. A metterci in discussione". Così il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, su Facebook.