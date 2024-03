8 marzo: Mattarella, 'su donne ancora pregiudizi e stereotipi'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Le donne –nell’arte come in tanti altri campi– per esprimersi e realizzarsi" hanno dovuto "affrontare un supplemento di fatica, un di più di impegno, quasi un onere occulto e inspiegabili sulla loro attività. Come se a loro f...

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Le donne –nell’arte come in tanti altri campi– per esprimersi e realizzarsi" hanno dovuto "affrontare un supplemento di fatica, un di più di impegno, quasi un onere occulto e inspiegabili sulla loro attività. Come se a loro fossero richiesti obblighi ulteriori e dovessero superare continuamente esami e giudizi più rigorosi. Che dovessero sempre dimostrare il valore e la capacità espressiva alla base della loro arte. È questo un fenomeno purtroppo ben noto, ampiamente studiato, che affonda le radici in pregiudizi e stereotipi sulle donne, pregiudizi che tuttora riaffiorano anche nelle società che si ritengono più avanzate". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna, quest'anno dedicata al tema 'Donne dell'arte'.