8 marzo: Meloni, 'lavoriamo per costruire pari libertà'

8 marzo: Meloni, 'lavoriamo per costruire pari libertà'

Pordenone, 8 mar. (Adnkronos) - "Grazie alle donne di questa nazione", esordisce Giorgia Meloni a Pordenone, nel giorno della festa della donna, in occasione della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e il Friuli Venezia Giulia. "Continueremo a lavorare...

Pordenone, 8 mar. (Adnkronos) – "Grazie alle donne di questa nazione", esordisce Giorgia Meloni a Pordenone, nel giorno della festa della donna, in occasione della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e il Friuli Venezia Giulia. "Continueremo a lavorare per costruire pari libertà", ha sottolineato la presidente del Consiglio, che ha poi rivendicato: "Uno dei dati che mi ha resa più fiera riguarda proprio l'aumento dell'occupazione femminile, fiera che questo governo abbia concentrato" una parte importante delle risorse "proprio sulle mamme lavoratrici".