A Bergamo, l'abbondante pioggia ha causato l'esondazione di un torrente, provocando l'allagamento di negozi e garage.

A seguito della tempesta che ha colpito Bergamo all’alba di oggi, sono stati riportati molti danni significativi. Numerosi garage e seminterrati sono stati sommersi dall’acqua. Il fiume Morla, che scorre attraverso la città, è andato fuori dal suo alveo, inondando strade, soprattutto via Baioni, negozi e case. Le perdite economiche sono considerevoli. Il centro ‘Sport Più’ è stato sommerso dall’acqua, e anche la sua piscina al chiuso è stata riempita dall’acqua del fiume, che ha rotto gli argini. I vigili del fuoco sono stati chiamati per oltre 150 emergenze e, con l’aiuto della protezione civile, stanno gestendo un flusso costante di interventi, spesso con il supporto di idropompe. Questo impegno continuerà fino a sera. Alcuni edifici sono ancora senza elettricità. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Nel frattempo, per agevolare i lavori di pulizia e rimozione di garage e basamenti allagati durante la tempesta della notte scorsa, il Comune di Bergamo, la Protezione civile e Aprica (Gruppo A2A) hanno organizzato un ritiro straordinario e gratuito di rifiuti ingombranti lungo le strade, previsto per oggi e domani.