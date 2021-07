A Giffoni i Me contro Te: noi influencer? Intratteniamo i ragazzi

Roma, 29 lug. (askanews) – Ragazzi in delirio al Festival di Giffoni per il fenomeno Me Contro Te. Oltre 5,9 milioni di iscritti sul loro canale youtube, oltre 1,5 di follower su Instagram, il duo formato da Luigi Calagna, in arte Luì, e Sofia Scalia, in arte Sofì, è amatissimo dai giovani e spazia dal web alla tv, alla musica, al cinema.

Dopo il successo del primo film, “La vendetta del signor S”, hanno scelto Giffoni per presentare in anteprima mondiale il secondo: “Il mistero della scuola incantata” (Warner Bros.

Pictures), sempre diretto da Gianluca Leuzzi e al cinema dal 18 agosto.

Luì e Sofì hanno incontrato i ragazzi e hanno svelato molte curiosità. “Il nostro secondo ‘Me contro Te – il film – Il Mistero della scuola incantata’ è un passo avanti dei Me contro Te verso un nuovo mondo; entriamo in un universo magico, scopriremo chi è il signor S e perché ce l’ha con noi, ci insegue da tutti questi anni e cosa vuole da noi; lo scopriremo, e il motivo sarà legato ai nostri genitori”.

L’incontro si è chiuso con oltre 300 bambini in festa che hanno cantato con i due youtuber i brani più famosi, anche quelli del nuovo film già virali sul web. I due sono idoli per i più piccoli. “Sappiamo di avere una responsabilità verso i bambini che ci seguono, noi più che degli influencer ci sentiamo degli intrattenitori, ci piace cantare, ballare, recitare”.

E visto il successo, un terzo film? “Speriamo che l’avventura continui anche perché il film apre a una nuova saga, chi lo sa”…