A Londra il concerto degli ABBA in versione ologramma

Roma, 27 mag. (askanews) – Uno spettacolo all’avanguardia. Gli ABBA sono tornati in concerto ma con i loro avatar digitali. A Londra è andato in scena il concerto degli “ABBAtars”, con gli ologrammi del gruppo pop svedese con costumi scintillanti, glitter e stivali con plateau. In pratica la loro stessa versione anni ’70, all’apice del successo.

Le proiezioni di Agnetha, Bjorn, Benny e Anni-Frid hanno mandato in delirio i fan, un concerto hi-tech in un’arena appositamente costruita per loro con le canzoni del nuovo album “Voyage”.

Uno dei progetti più audaci e tecnologici mai realizzati nell’industria musicale.

Gli ologrammi sono il prodotto di un progetto durato anni, ideato in collaborazione con una società di effetti speciali fondata da George Lucas, il creatore di Star Wars. Il concerto è stato registrato con 160 telecamere.

Intanto gli ABBA in carne e ossa hanno sfilato su un vero red carpet londinese per l’occasione: “Essere di nuovo insieme come gruppo è stato davvero appagante – ha detto Anni-Frid Lyngstad – ci è piaciuto molto lavorare di nuovo insieme”.