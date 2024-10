Un giovane di 18 anni si trova in ospedale in stato grave dopo essere stato colpito da un proiettile sparato dal compagno della madre durante un alterco a Novate Milanese, vicino Milano. L’individuo coinvolto, un uomo di 45 anni di origine albanese, è stato preso in custodia dalle autorità.

Alterco a Novate Milanese

La situazione si è verificata a Novate Milanese, una città vicino a Milano. Durante un alterco tra il compagno della madre del giovane e il giovane stesso, è stato sparato un proiettile che ha colpito il giovane. Questo ha portato il giovane a finire in ospedale in condizioni gravi.

Preso in custodia

Dopo l’incidente, le autorità hanno preso in custodia l’uomo di 45 anni di origine albanese coinvolto nel caso. Non sono ancora chiare le ragioni dell’alterco e le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell’incidente.