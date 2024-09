A Nuoro, una madre è stata tragicamente assassinata. Lei implora di non condividere foto e post riguardanti l'incidente sui social media.

Carmela Capelli, madre di Giusi Massetti, uccisa insieme ai suoi figli e al vicino di casa dal marito Roberto Gleboni prima di suicidarsi, ha espresso il suo dolore per la tragedia su Facebook. Nel suo post, chiede ai suoi cari e agli amici di evitare di condividere foto e commenti sulla tragedia sui social media, poiché ciò non aiuta il suo lutto. Infine, sottolinea l'importanza di rispettare la sua privacy e quella del suo nipote e ringrazia per il sostegno ricevuto.

In un messaggio su Facebook, Carmela Capelli, madre di Giusi Massetti, esprime il suo dolore per la tragica morte della figlia, uccisa dal marito Roberto Gleboni. La stessa tragedia familiare ha provocato la morte dei figli Martina e Francesco, di 25 e 10 anni, e del vicino di casa Paolo Sanna di 69, prima che l’assassino si suicidasse. In mezzo al suo dolore, Capelli fa una richiesta ai suoi cari e amici: evitare di condividere foto e commenti sulla tragedia sui social media. Capelli sottolinea che il constante flusso di post su Facebook non aiuta il suo lutto, e chiede di rispettare la sua privacy e quella del suo nipote. Il suo post arriva dopo giorni di discussioni sulla tragedia sui social media. Grazie in anticipo per il rispetto del suo desiderio, ringrazia tutti e ricambia gli abbracci ricevuti.