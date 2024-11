A Palermo l'apertura di un nuovo store MyPos

Palermo, 16 nov. – La “nuova frontiera” dei pagamenti digitali sta emergendo con l’adozione di nuove tecnologie, innovazioni e modelli di business che stanno rivoluzionando il modo in cui le persone e le aziende gestiscono le transazioni finanziarie. myPOS, azienda tecnologica nel settore finanziario, da anni offre sul mercato servizi di pagamento sempre più innovativi, per PMI, attività commerciali, artigiani e tutti i possessori di partita iva. Per festeggiare al meglio i 10 anni di attività in Italia l’azienda ha voluto compiere un altro passo in avanti aprendo un nuovo store, questa volta in Sicilia e precisamente a Palermo a pochi passi dal teatro Politeama con l’inaugurazione di un nuovo Experience Store, il quarto punto vendita myPOS. Dal 2018 infatti myPOS è presente a Milano, Roma, Napoli e da oggi anche nel capoluogo siciliano.

Roberto Agrò, Direttore Vendite myPOS Italia, ha dichiarato: “La Sicilia e Palermo soprattutto per noi è un mercato molto vivace, noi vogliamo essere sempre vicini ai nostri merchant e ai nostri clienti e questo negozio è la dimostrazione che vogliamo sempre di più avvicinarci alle esigenze di chi vuole portare a bordo un sistema di pagamento come myPOS. Il cliente con myPOS ha la possibilità di ricevere ogni tipo di pagamento con carta, questa è sicuramente la chiave del business di un merchant. Noi siamo nell’era in cui la smaterializzazione del denaro è ormai prossima, per cui diamo la soluzione al cliente per poter essere competitivo e poter essere sempre moderno e pronto per ricevere ogni tipo di pagamento”.

Le aziende e i consumatori oggi più che mai devono porre sempre più attenzione e interesse per avere aggiornamenti ed essere pronti ad una crescita verso le nuove soluzioni per snellire o semplificare ogni manovra sulla gestione dei pagamenti elettronici. Un ventaglio di soluzioni utili per diverse categorie e settori commerciali pronte a dare un vento di cambiamento versatile e sicuro.

Edy Tamayo, Assessore Regione Sicilia alle attività Produttive, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Stiamo puntando molto sul mondo privato, sulle imprese; attraverso l’ultima manovra abbiamo stanziato tante risorse per le imprese, per cui è chiaro che le aziende, nel momento in cui si vedono supportate e sostenute, investono. L’investimento poi genera PIL e, dunque, ricchezza. I dati che registriamo sono confortanti. La Sicilia sta crescendo più delle regioni del nord”.

Con questa nuova apertura, myPOS rafforza la sua presenza locale, continuando a offrire un vantaggio esclusivo: accredito istantaneo, senza costi aggiuntivi, per tutti i pagamenti ricevuti. In occasione dell’inaugurazione, myPOS ha lanciato il concorso a premi “Ciao Palermo! Gioca e vinci con myPOS”, coinvolgendo 24 negozi locali selezionati che già utilizzano i servizi myPOS. Il concorso ha premiato 30 vincitori con buoni shopping e due biglietti hospitality VIP presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, offrendo così un’opportunità speciale ai clienti palermitani.