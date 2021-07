A Parigi mega manifestazione contro il pass sanitario

Parigi, 31 lug. (askanews) – A Parigi migliaia di persone manifestano contro l’estensione del pass sanitario e la vaccinazione obbligatoria per alcune categorie professionali, con cortei lungo Boulevard de Clichy e davanti allo storico Moulin Rouge, la cui velocità viene regolata dalle forze dell’ordine, che stoppano e fanno ripartire regolarmente i dimostranti.

Da Marsiglia a Lille e da Metz a Bourdeaux, i francesi scendono in strada in oltre 150 città del Paese per il terzo sabato consecutivo.

Sono più di 150.000 i manifestanti attesi in tutta la Francia, oltre 10.000 dei quali nella sola Capitale, secondo le autorità.

Queste manifestazioni si svolgono mentre il 62% dei francesi si dice favorevole all’introduzione del “pass sanitaire” per entrare nei luoghi pubblici e il 69% è a favore della vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario, secondo un sondaggio Ipsos-Sopra Steria per franceinfo e Le Parisien pubblicato il 16 luglio; il 23% dei francesi intervistati dice tuttavia di sostenere questo movimento e il 12% di provare simpatia nei loro riguardi, secondo un sondaggio Ifop de Le Journal du dimanche del 25 luglio.

A Parigi sono in programma 4 manifestazioni. Più di 3.000 i poliziotti e i gendarmi mobilitati per garantire la sicurezza dei luoghi sensibili, una settimana dopo che i dimostranti sono stati respinti dagli Champs-Élysées.

(fonte immagini France Presse)