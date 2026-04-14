A Roma l'Italian Gaming Expo & Conference 2026

Roma, 14 apr. (askanews) – Si è aperta a Roma l’edizione 2026 dell’Italian Gaming Expo & Conference, appuntamento di riferimento per il settore del gaming regolamentato e per l’ecosistema tecnologico, normativo e accademico che ne accompagna l’evoluzione. L’evento ha riunito istituzioni, regolatori, operatori, aziende tecnologiche e mondo della ricerca in un momento chiave per il comparto, impegnato tra riordino del gioco pubblico e ridefinizione degli equilibri tra innovazione, compliance e sostenibilità.L’edizione 2026 rafforza in modo significativo il proprio posizionamento anche sul piano scientifico e formativo, grazie alla collaborazione con gli Osservatori del Politecnico di Milano e la presenza di ABI Servizi, in collaborazione con Salone dei Pagamenti, che contribuisce ai lavori con un focus sui sistemi di pagamento e sull’evoluzione delle infrastrutture finanziarie digitali, evidenziando la crescente convergenza tra industria del gaming, fintech e servizi bancari.Alessio Crisantemi, fondatore di GN Media, promotore dell’IGE, ha detto: “E’ un settore in crescita, i numeri sono importanti ma l’aspetto che ci piace sottolineare di questa edizione è, oltre il numero di speaker, oltre 180 speaker provenienti da 15 Paesi diversi, 60 sessioni di contenuto, ma il dato veramente rilevante è che il 75% dei contenuti è orientato al gioco responsabile e alla sostenibilità”.

Sistemi di pagamento e tracciabilità, sicurezza, contrasto alle frodi e rafforzamento delle misure di tutela del consumatore sono stati al centro del dibattito. Temi che confermano la crescente interconnessione tra industria del gaming, economia digitale e processi di regolazione pubblica. Nicola Calandrini, Presidente Commissione Bilancio del Senato, ha spiegato: “Ha funzionato molto bene questa riforma fatta nel marzo 2024, che va a rafforzare quelli che sono i controlli dello stato, la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, e risolva anche il problema legato a parte della criminalità e riciclaggio.

Quindi secondo noi questo è un sistema che può funzionare bene, che ha dei forti presidi legalitari, e non dobbiamo essere ossessionati dal gioco legale in Italia, che deve essere regolato in modo molto serio e secondo me questa riforma va nella giusta direzione”.