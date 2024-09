A Roma, un tentativo di furto in un'abitazione si conclude in un fallimento: i malintenzionati lanciano il cane dei residenti dal sesto piano.

A Roma, un tentativo di furto in un'abitazione si conclude in un fallimento: ...

A Roma, un tentativo di furto ha portato a un tragico episodio, con i ladri che hanno lanciato il cane della famiglia, Ricky, dal sesto piano del condominio. I proprietari sospettano un tentativo di sequestro dell'animale, probabilmente con l'intenzione di richiedere un riscatto. Ricordano Ricky come un "cucciolone di 10 anni" adottato da loro quando aveva due anni. Questo non è il primo furto subito dalla famiglia. Patrizia Prestipino, responsabile della protezione degli animali a Roma Capitale, ha espresso orrore per l'incidente, sperando che i responsabili siano individuati e portati alla giustizia.

Sarebbero appena usciti quando hanno ricevuto una notifica sul loro telefono: l’allarme del loro appartamento nel quartiere di Monteverde a Roma indicava un’intrusione. Allarmati, i proprietari sono subito tornati a casa, solo per scoprire che il loro piccolo Ricky era sparito. Poco dopo, hanno fatto un’apprensiva scoperta: il loro cocker spaniel inglese era stato lanciato dal sesto piano e trovato morto nel giardino del primo piano.

Questa non era la prima volta che la famiglia era vittima di furto, come riferito dal quotidiano Repubblica. Nel primo incidente, i ladri erano riusciti a rubare alcuni oggetti di valore, mentre nel secondo incidente erano immediatamente fuggiti, spaventati dalla presenza della madre e della figlia. Questa volta, i criminali avrebbero fatto il loro ingresso facendo leva sul motore dell’aria condizionata.

L’idea di un tentativo di sequestro dell’animale non viene esclusa: “Riteniamo che i malintenzionati possano essere entrati salendo sul motore dell’aria condizionata, poi sull’armadio, come una sorta di scala”, hanno spiegato i proprietari. “E da lì siano poi fuggiti portandosi Ricky. Probabilmente con l’intento di chiederci un riscatto”. Presumono che, una volta raggiunto il terrazzo condominiale, i ladri abbiano lasciato cadere Ricky, troppo pesante da portare. Ricky era “un cucciolo di 10 anni, che abbiamo adottato quando aveva due anni, dopo che un bambino si era stancato di lui. Un cane pigro e anziano, non saltava, non giocava”.

Patrizia Prestipino, la responsabile della protezione degli animali a Roma Capitale, ha reagito alla vicenda sui social media: “Un atto spaventoso per la sua viltà e crudeltà. Come si può mettere fine alla vita di un essere innocente in questo modo? Speriamo che chi ha compiuto questo gesto atroce venga scoperto e arrestato dalle forze dell’ordine, e che venga resa giustizia. Un abbraccio commosso alla famiglia di Ricky”.