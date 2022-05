A Shanghai pausa dal lockdown, massaggi e capelli per strada

Roma, 27 mag. (askanews) – Breve pausa nelle rigidissime restrizioni anti-Covid a Shanghai. I residenti possono uscire di casa grazie a pass temporanei che gli permettono di allontanarsi dai loro complessi redisenziali per alcune ore a settimana.

Nella pausa di “libertà” possono farsi fare massaggi sui marciapiedi, farsi tagliare i capelli per strada o semplicemente passeggiare per le strade semivuote. Ma la politica zero Covid della Cina è ancora lontana dall’essere abbandonata.