A Stresa confronto tra Governo, aziende e società civile su IA

Stresa, 14 nov. (askanews) – L’impatto dell’intelligenza artificiale sullo scenario geopolitico: sarà questo il tema del forum annuale della Fondazione Iniziativa Europa che si terrà a Stresa il 15 e il 16 novembre, all’Hotel Regina Palace. Due giorni di lavori in cui personalità di Governo, politici, imprenditori, vertici di aziende e giornalisti si confronteranno su come governare il cambiamento imposto dalla nuova era digitale. “L’intelligenza artificiale – dichiara Michele Vietti, Presidente della Fondazione Iniziativa Europa – offre enormi opportunità per l’innovazione e la crescita economica, ma pone anche sfide significative in termini di sicurezza, equità e governance”. “La cooperazione internazionale e la regolamentazione europea – continua l’ex vicepresidente del CSM – saranno cruciali per garantire che l’intelligenza artificiale contribuisca ad un futuro più prospero e sicuro per tutti”.

Il Forum, che ha superato la sua ventesima edizione, vedrà protagonisti venerdì 15 settembre il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il viceministro dell’economia Maurizio Leo, il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli. Riflettori accesi anche sul tema della giustizia con la presenza, venerdì, del presidente dell’ANM Giuseppe Santalucia e sabato del ministro Carlo Nordio, del viceministro Francesco Paolo Sisto e del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli. Al centro del dibattito anche la situazione politica internazionale con presenze di spicco, tra cui l’ambasciatore italiano in Israele Luca Ferrari, l’ambasciatore italiano in Giordania, Luciano Pezzotti, l’ambasciatore francese in Italia, Martin Briens. Non mancheranno le presenze dei vertici di aziende e istituzioni pubbliche, come il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo, l’Ad di Invitalia Bernardo Mattarella, la Presidente di Poste Italiane Silvia Rovere, il presidente di Inps Gabriele Fava.