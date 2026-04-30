Hagai Levi presenta "Etty", dai diari di Hillesum a Israele oggi

Roma, 30 apr. (askanews) – Sarà presentata in anteprima il 6 e 7 maggio al Nuovo Sacher di Nanni Moretti “Etty”, la nuova serie di Hagai Levi, creatore di “In treatment” e “The Affair”. Lo sceneggiatore, regista e produttore israeliano sarà ospite nel cinema romano il 7 maggio insieme all’attrice Julia Windischbauer. “Etty” ripercorre lo straordinario viaggio interiore di Etty Hillesum, scrittrice olandese di origine ebraica, che in un’Amsterdam sotto occupazione nazista intraprese un percorso terapeutico.

Quella che iniziò come un’esplorazione personale si trasformò in un risveglio spirituale documentato nei suoi diari, e nella scoperta di un’incredibile forza interiore che la portò a scegliere di condividere il destino del proprio popolo, anche se avrebbe avuto la possibilità di salvarsi. Levi ha spiegato: “All’inizio della sua trasformazione è una persona normale, come tutti noi, nevrotica, narcisista, poi va oltre.

Credo che la gente possa identificarsi, capire che si può arrivare ad avere più forza, un equilibrio, una libertà, essere in pace con se stessi”. Levi ha ambientato la sua storia ai giorni nostri per far meglio comprendere la personalità di Etty e anche perché nel mondo si sono riaffacciati totalitarisimi, e assistiamo a discriminazioni e violenze impunite.

“Quando leggi i suoi diari non pensi che sia una storia del passato, o sull’Olocausto, è veramente contemporanea, tocca tutti noi. – ha detto Levi – Ho mostrato la serie nel mio Paese nei mesi passati e ha avuto un successo incredibile, la gente ha capito che parlava anche di Israele oggi, delle tendenze fasciste, dei totalitarismi, dell’odio. Hanno pensato esattamente a quello che sta accadendo ora lì. In qualche modo credo che valga anche per l’Europa e il resto del mondo, dove vediamo sempre più il pericolo rappresentato dall’ultradestra”.