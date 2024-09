A Tignale (Brescia), un imprenditore è morto e un lavoratore è rimasto gravemente ferito dopo essere stati colpiti da detriti.

Una tragedia sul lavoro ha colpito Tignale sul lago di Garda di Brescia. Il proprietario di un'impresa edile è morto schiacciato dai detriti mentre era impegnato in un cantiere. L'individuo, di 51 anni, non è riuscito a fuggire quando i soffitti interni del fabbricato su cui stava lavorando sono c...

Una tragedia sul lavoro ha colpito Tignale sul lago di Garda di Brescia. Il proprietario di un’impresa edile è morto schiacciato dai detriti mentre era impegnato in un cantiere. L’individuo, di 51 anni, non è riuscito a fuggire quando i soffitti interni del fabbricato su cui stava lavorando sono crollati su di lui. Un lavoratore che si trovava con lui è stato gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Visite di polizia e pompieri hanno individuato la scena dell’incidente. Il corpo dell’imprenditore, che è morto sul colpo, è stato recuperato dalle rovine. Un’investigazione della sicurezza struttural dell’edificio è attualmente in corso a causa della possibilità che le pareti della vecchia casa, ora senza soffitti, possano crollare ancora, causando ulteriori danni. Questo ha reso necessario il dispiegamento di mezzi di emergenza a Tignale, nonostante le difficoltà nel raggiungere il cantiere a causa delle sue dimensioni.

Alberto Tedeschi è il nome dell’imprenditore deceduto. Era molto popolare a Tignale, in parte grazie al suo coinvolgimento in vari gruppi di volontariato locale. Era previsto che avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel trasporto della statua della Madonna al santuario stasera. Il sindaco Daniele Bonassi non ha ancora commentato se l’evento sarà continuato o sospeso in segno di lutto.