A Torino, un uomo ha assassinato la sua ex partner alla presenza dei loro figli, nonostante indossasse un braccialetto elettronico. Mentre a Novara, si è verificato un tentativo di omicidio nei confronti di una donna.

Abdelkader Ben Alaya, un tunisino di 48 anni, è stato accusato di aver ucciso la sua ex moglie, Roua Nabi, a Torino, in presenza dei loro figli. Nonostante indossasse un braccialetto elettronico e avesse il divieto di avvicinarsi alla donna per precedenti episodi di violenza, è riuscito a commettere il delitto. Le indagini stanno cercando di capire perché il braccialetto non abbia prevenuto l'omicidio. Nei pressi di Novara, un senegalese ha tentato di uccidere la sua ex moglie cercando di investirla con la sua auto e successivamente tentando di accoltellarla. L'uomo è stato arrestato e la donna è in condizioni critiche in ospedale.