Abbuffate natalizie: come preservare la forma durante le feste

Le abbuffate natalizie non devono per forza vanificare i risultati di una dieta. Vediamo come gestirle.

Già si pensa alle abbuffate natalizie e sale la preoccupazione per salvare la forma o cercare di non vanificare i risultati che si sono raggiunti, con tanto impegno, durante l’anno. Se pensate che sia impossibile, però, sappiate che nulla è impossibile e che potrete preservare il peso forma con la dieta giusta e pochi altri accorgimenti.

Abbuffate natalizie

Essere convinti di perdere i risultati raggiunti, con così tanta fatica, durante tutto l’anno, con le festività natalizie è comprensibile, ma non sempre corrisponde a realtà. Fare scelte alimentari consapevoli, adottare strategie mirate, sia quando siamo a tavola che quando siamo lontani, indipendentemente se si sta in famiglia o si va fuori a festeggiare, pianificare e organizzare i propri comportamenti aiuterà a godersi le feste, senza preoccuparsi della linea e, soprattutto, senza compromettere il proprio benessere psicofisico.

L’aumento di peso che si può verificare con le abbuffate natalizie, infatti, è fisiologico e, sebbene non si verifica in tutte le persone, comunque, si verifica nella maggior parte delle persone, senza aver, per questo motivo, compromesso i risultati di una dieta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come gestire le abbuffate natalizie e come preservare il peso forma, senza alcun disagio per il proprio organismo.

Abbuffate natalizie: come gestirle

Il primo consiglio che vi possiamo dare per gestire le abbuffate natalizie è di non farvi prendere troppo dall’ansia. Natale, in fondo, arriva una volta l’anno e non vi è alcuna ragione per pensare che qualche pasto calorico in più possa, di fatto, vanificare un regime alimentare sano, che si segue durante tutto l’anno come prevenzione e benessere. Non occorre, dunque, mangiare di meno o saltare i pasti, ma continuare a mangiare secondo le proprie abitudini e al proprio gusto.

Sia che siete in casa e sia che siete fuori casa, cercate sempre di consumare pasti completi e bilanciati. Assicuratevi che il vostro piatto contenga un po’ di carboidrati, dei grassi buoni, proteine magre e della verdura. Le fibre, in modo particolare, prolungano il senso di sazietà e, durante il pasto, aiutano a non esagerare con le porzioni. Inoltre, sono ricche di vitamine e sali minerali e contribuiscono a mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo.

Il fatto che sia Natale non deve essere una scusa per non allenarsi o non muoversi. Anche se non potete farlo regolarmente, anche se è uno solo il giorno che potete dedicare a voi stessi, allenatevi e muovetevi. Questo vi aiuterà a perdere le calorie in eccesso e a non aumentare troppo di peso.

Abbuffate natalizie: miglior integratore alimentare

Un ottimo modo di gestire le abbuffate natalizie è anche quello di assumere Spirulina Ultra, un integratore alimentare naturale al 100%, che stimola il metabolismo, accelera la perdita di peso e preserva il peso forma.

Formulato con principi attivi naturali, il suo obiettivo è quello di:

Favorire il benessere psicofisico

Migliorare il metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Agevolare il metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Esercitare un maggiore controllo della fame

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saprne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

