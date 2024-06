Aborto: Schlein a Meloni, 'non avete bisogno di toccare 194 per limitarlo'

Aborto: Schlein a Meloni, 'non avete bisogno di toccare 194 per limitarl...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Non avete bisogno di toccare la legge 194 per limitare il diritto delle donne a scegliere sul proprio corpo perché l'unica cosa concreta che avete fatto in un anno e mezzo sulla sanità è stata quella di far entrare gli antiabortisti nei consultori". Così Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.