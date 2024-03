Abruzzo: Conte, 'sanità disastrata, Marsilio dove è stato 5 anni?'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - In Abruzzo "troviamo una sanità disastrata, mi spiace che Marsilio dica io invento cose, io parlo con le persone come dovrebbe far lui da presidente della Regione piuttosto che star da Roma a cercare di governare l'Abruzzo. Avrebbe constato che quotidianam...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – In Abruzzo "troviamo una sanità disastrata, mi spiace che Marsilio dica io invento cose, io parlo con le persone come dovrebbe far lui da presidente della Regione piuttosto che star da Roma a cercare di governare l'Abruzzo. Avrebbe constato che quotidianamente ogni persona che incontro mi parla dei problemi della sanità, ma lui in 5 anni dov'era?". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa a Sulmona.