Abruzzo: D'Amico, 'mai vie o piazze Berlusconi, ha volgarizzato l'Italia'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Mai una via o una piazza dedicata a Berlusconi perché è vero che ha avuto un ruolo nella vita del paese, ma l’ha significativamente peggiorato. Riguardo Berlusconi e il berlusconismo la critica principale è non aver esitato a volgarizzare l’Italia. Una volgarizzazione di vita sociale e di vita culturale. Con il “berlusconismo” sono cambiati i valori e credo che questa cosa ce la porteremo dietro per molti anni ancora. Credo che abbia provocato un danno difficile da rimediare". Lo ha dichiarato Luciano D’Amico, candidato alla presidenza della regione Abruzzo, durante l’intervista al web talk YouTube 'Klaus Condicio'.

"Con il berlusconismo si è passati anche al dilagare della tv commerciale e all’utilizzo delle istituzioni in modo improprio: ha comportato una sorta di 'liberi tutti'. La casa della libertà intesa come casa dove ognuno fa quello che vuole ha provocato danni nel nostro comune modo di sentire. Berlusconi non è neanche riuscito a sdoganare la destra che non è riuscita a modernizzarsi per cui ci ritroviamo quei simpaticoni che salutano con il braccio alzato”, conclude.