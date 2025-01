Un racconto di paura e violenza

La notte di Capodanno a Milano si è trasformata in un incubo per alcune giovani donne, vittime di un’aggressione collettiva che ha scosso l’opinione pubblica. Una studentessa belga di 20 anni ha raccontato la sua esperienza traumatica, descrivendo un momento di terrore in cui è stata trascinata da un gruppo di uomini in piazza Duomo. “Ero atterrita, non riuscivo a uscire da quel fiume di persone”, ha dichiarato, evidenziando la difficoltà di liberarsi dalla morsa di violenza che l’ha circondata.

Indagini in corso e altre testimonianze

Le autorità milanesi, allertate dalla gravità della situazione, hanno avviato un’indagine approfondita. La Procura ha già ascoltato diverse vittime, tra cui una donna italiana che ha denunciato di aver subito la stessa forma di molestia. Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di presunti abusi sessuali di gruppo, un fenomeno che sta emergendo con preoccupante frequenza. Le indagini proseguono e altre vittime saranno ascoltate nei prossimi giorni, con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto e garantire giustizia.

Il contesto sociale e le reazioni

Questo episodio di violenza sessuale collettiva ha sollevato un acceso dibattito sulla sicurezza delle donne, soprattutto durante eventi pubblici. Molti esperti e attivisti hanno sottolineato l’importanza di creare un ambiente più sicuro e di sensibilizzare la società riguardo al tema delle molestie. Le testimonianze delle vittime sono fondamentali per combattere la cultura della violenza e per promuovere un cambiamento significativo. La comunità milanese, colpita da questi eventi, si sta mobilitando per chiedere maggiore protezione e rispetto per tutte le donne.