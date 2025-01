Il vescovo Ivo Muser ha chiesto scusa pubblicamente per gli abusi emersi nella Chiesa altoatesina in un recente report.

Abusi sessuali nella Chiesa altoatesina: tra il 1963 e il 2023 sono stati registrati 67 casi di molestie su minori nelle Diocesi di Bolzano e Bressanone, coinvolgendo 24 sacerdoti e 59 vittime. Il vescovo Ivo Muser ha chiesto pubblicamente scusa alla comunità dei fedeli.

Abusi nella Chiesa altoatesina: il vescovo di Bolzano chiede scusa alla comunità

“Chiedo perdono alle persone coinvolte, alle comunità parrocchiali e ai fedeli. E sottolineo che la perizia commissionata non è un punto di arrivo, ma un mandato per continuare a lavorare con tutta la determinazione possibile”, ha affermato il vescovo.

Monsignor Muser ha sottolineato la necessità di un cambiamento culturale, avvertendo che eventi simili potrebbero ripetersi se si continua a distogliere lo sguardo, come accaduto in passato. Ha aggiunto che è fondamentale promuovere una cultura dell’errore, che preveda il riconoscimento degli sbagli e l’apprendimento da essi, anche attraverso seminari di formazione, affinché questo diventi parte integrante del lavoro della Chiesa.

“Ci saranno procedure chiare con un gruppo di esperti svilupperà linee guida vincolanti per la gestione dei casi di abuso, che saranno attuate entro la fine del 2025″, ha aggiunto.

Il vescovo di Bolzano e gli abusi nella Chiesa altoatesina: servizi di ascolto

Monsignor Muser ha anche dichiarato l’intenzione di migliorare i servizi di supporto per le vittime di violenza. Ha annunciato che i compiti e le responsabilità del Centro di ascolto, del Servizio di intervento e del Servizio di prevenzione saranno rivisti e potenziati. Inoltre, verrà creato un team di intervento per gestire le decisioni in modo più professionale.

“Il rafforzamento delle donne nelle posizioni guida in ambito ecclesiale viene ulteriormente promosso. Quattro dei nove uffici della Curia vescovile sono già diretti da donne e la diocesi sta pianificando programmi per la promozione delle donne in posizioni guida”, ha concluso.

Gli abusi nella Chiesa altoatesina

Secondo il rapporto sugli abusi, redatto dallo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera su commissione della Diocesi, i sacerdoti responsabili degli abusi avrebbero un’età media tra i 28 e i 35 anni, mentre le vittime sarebbero tra gli 8 e i 14 anni, con una maggiore incidenza di ragazze, che rappresentano poco più della metà del totale.