Acari della polvere: che cosa sono e come allontanarli naturalmente

Gli acari della polvere sono presenti nelle nostre case per tutto l’anno, ma è nella stagione invernale che i soggetti allergici soffrono di più. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come questi parassiti ambientali arrivano nelle nostre case e come allontanarli con i rimedi naturali.

Acari della polvere

Gli acari della polvere appartengono alla classe degli aracnidi, sono più piccoli di una formica e, al contrario di queste ultime, sono praticamente invisibili ad occhio nudo.

Individuare la loro presenza e tentare di allontanarli non è semplice, ma con qualche accorgimento è possibile garantire una casa pulita e sicura per le persone che la abitano, incluse quelle allergiche.

Questi parassiti, che arrivano nelle nostre case dall’esterno, hanno l’abitudine di annidarsi nei vestiti, i tappeti, le tende e persino nei materassi, disturbando il riposo notturno. Si nutrono di forfora, squame della pelle, peli e ogni altro materiale organico, ragione per cui non sono dei parassiti classici, come zecche o pulci, ma dei parassiti ambientali.

Acari della polvere: consigli

La presenza in casa degli acari della polvere è percepita esclusivamente dalle persone allergiche. Tuttavia, anche se non abbiamo problemi, è sempre preferibile adottare delle strategie per tenere gli acari della polvere e ogni altro insetto e parassita lontano da noi e dalle nostre abitazioni.

Oltre all’assunzione di farmaci da parte dei soggetti allergici, per ridurre la concentrazione degli acari della polvere negli ambienti domestici, si può:

· arieggiare frequentemente gli ambienti chiusi e usare un deumidificatore per ridurre l’umidità;

· mantenere una temperatura al di sotto dei 22° e un’umidità al di sotto del 50%;

· usare fodere anallergiche per avvolgere cuscini e materassi;

· lavare la biancheria del letto ad una temperatura superiore ai 60° almeno due volte alla settimana;

· rimuovere la polvere da pavimenti, i mobili, i tappeti e i divani con aspirapolvere dotato di filtro HEPA così da non sollevarla.

Acari della polvere: miglior rimedio naturale

Queste strategie sono efficaci per ridurre la presenza degli acari della polvere in casa. Tuttavia, per una soluzione più pratica e sicura, che non rappresenti un ulteriore rischio per chi vi abita, possiamo fare affidamento su Ecopest.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest è un dispositivo tecnologico che allontana gli acari della polvere dagli ambienti domestici grazie agli ultrasuoni di bassa frequenza che emette e che disturbano la quiete di insetti e parassiti.

Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq, ma per un risultato ottimale, si consiglia di lasciarlo acceso per 24 ore su 24. Quando la batteria è scarica, può essere ricaricata attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

