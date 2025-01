Accelerare il metabolismo dopo le feste: consigli e rimedi

Il metabolismo è una parte importante in quanto aiuta, se funziona nel modo corretto, a perdere i chili di troppo. Con le mangiate delle feste, accelerare il metabolismo può essere complicato, ma qui forniamo i giusti consigli per dargli la sferzata necessaria e quindi dimagrire rapidamente.

Accelerare il metabolismo dopo le feste

Le grandi abbuffate e mangiate iniziate alla vigilia del 24 dicembre e terminate il 6 gennaio non hanno portato soltanto chili in più, ma molto altro. Oltre a dimagrire è fondamentale anche accelerare il metabolismo, considerato il motore di un buon dimagrimento che sia rapido e in tempi brevi.

Tutti questi momenti di gioia e di goliardia a tavola portano ad eccessi alimentari e quindi a chili in più. Dopo questo periodo sentirsi appesantiti e con la pancia gonfia è assolutamente normale a causa di aperitivi, dolci e brindisi a non finire.

Per provare a mettere un freno a tutto questo, bisogna cercare di ripartire e cominciare il nuovo anno in forma è sicuramene un obiettivo di tutti coloro che hanno esagerato durante queste festività. Accelerare il metabolismo poi di rivela fondamentale per dimagrire in modo sano e corretto.

Un’alimentazione equilibrata è sicuramente il primo passo. Per farlo si consiglia di puntare ad alimenti quali frutta e verdura che sono sì ricchi di nutrienti, ma al tempo stesso forniscono le fibre adatte ma anche il giusto senso di sazietà. Gli alimenti integrali come il riso e i cereali sono un altro alimento che dà energia e non può mancare in questo percorso.

Accelerare il metabolismo dopo le feste: cosa fare

Per provare ad accelerare il metabolismo bisogna sicuramente dargli una spinta e l’acqua è fondamentale. Questo elemento non è soltanto utile per il benessere, ma anche per eliminare le tossine che si sono accumulate e migliorare la digestione. Oltre all’acqua, si consigliano anche infusi e tisane che danno un’ulteriore accelerata.

Bisogna ricominciare a praticare attività fisica in modo costante e regolare. Si può partire con delle passeggiate quotidiane per poi aumentare il ritmo e optare per esercizi maggiormente impegnativi quali la corsa o il nuoto. Non bisogna poi dimenticare il sollevamento pesi che aumenta la massa muscolare e accelera il processo metabolico.

Ci sono dei piccoli stratagemmi da mettere in pratica a tavola. Si può cominciare ad accelerare il metabolismo con dei piccoli pasti o spuntini da fare durante la giornata. Oltre ai classici pranzo e cena, anche lo spuntino di metà mattina e del pomeriggio aiuta in questo percorso.

Gli spuntini ovviamente devono essere sani, quindi a base di frutta secca come mandorle o noci o yogurt greco. Durante le festività anche il sonno ne ha risentito. Dormire dalle 8 alle 9 ore a notte aiuta a dare una sferzata al metabolismo e quindi tornare in forma rapidamente.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.