Accordo di coesione in Puglia: 6,5 miliardi per lo sviluppo regionale

Giorgia Meloni firma l'accordo che sblocca fondi cruciali per la regione

Un passo importante per la Puglia

Oggi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha siglato un accordo cruciale per lo sviluppo e la coesione della regione Puglia, in collaborazione con il governatore Michele Emiliano. Questo accordo rappresenta un investimento significativo di circa 6,5 miliardi di euro, destinato a sostenere una serie di progetti volti a migliorare le infrastrutture, l’occupazione e la qualità della vita dei cittadini pugliesi. Meloni ha espresso il suo orgoglio per il lavoro svolto dal ministro Raffaele Fitto, sottolineando l’importanza di questo accordo nel contesto della strategia nazionale.

Fondi e progetti per il futuro

Il governatore Emiliano ha evidenziato come la Puglia stia dimostrando di saper utilizzare efficacemente i fondi europei, contrariamente a stereotipi consolidati. I fondi sbloccati dall’accordo riguardano centinaia di progetti che affrontano questioni storiche come il dissesto idrogeologico, il potenziamento delle strutture sanitarie e la rivitalizzazione delle aree periferiche. Inoltre, si prevede un focus su politiche sociali e culturali, con investimenti destinati a migliorare il sistema portuale e aeroportuale, nonché a promuovere il turismo e la cultura, elementi chiave per l’attrattività della regione.

Strategia integrata per lo sviluppo

Meloni ha chiarito che l’accordo non intende limitare l’autonomia delle regioni, ma piuttosto promuovere una strategia integrata che coinvolga tutte le aree del paese. La presidente ha affermato che le proposte devono provenire dalla regione e devono essere condivise con il governo nazionale, per garantire che gli sforzi siano allineati e che si lavori verso obiettivi comuni. Questo approccio mira a creare una sinergia tra le diverse regioni italiane, promuovendo un’azione coordinata per affrontare le sfide economiche e sociali.

Investimenti in infrastrutture e salute

Tra i principali ambiti di intervento previsti dall’accordo ci sono le infrastrutture, con un investimento di circa 1,2 miliardi di euro per migliorare il trasporto stradale, ferroviario e marittimo. Inoltre, circa 900 milioni di euro saranno dedicati alla salute dei cittadini, con interventi per l’ammodernamento delle strutture sanitarie e il potenziamento dei servizi. Questi investimenti sono fondamentali per garantire un futuro migliore e più sostenibile per la Puglia, contribuendo a creare opportunità di lavoro e a migliorare la qualità della vita.