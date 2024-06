Procedimento legale contro Roberto Vannacci per accusa di odio razziale. Gip respinge archiviazione: udienza fissata per settembre.

Roberto Vannacci, noto per aver ricevuto oltre 500mila preferenze alle elezioni europee, si trova ora al centro di una controversia legale a causa del suo libro “Il mondo al contrario”.

Accusa di odio razziale per Vannacci: respinta richiesta di archiviazione dal gip

Quest’opera, che lo ha reso protagonista a livello nazionale, è stata pesantemente criticata per presunte posizioni razziste e omofobe, suscitando polemiche anche all’interno dell’Esercito italiano, di cui Vannacci è generale.

Oggi, il gip del tribunale militare di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione nel procedimento penale che vede Vannacci indagato per istigazione all’odio razziale, in relazione a quanto scritto nel suo libro. Il giudice ha fissato un’udienza per il prossimo 25 settembre, dopo che diverse denunce, inclusa quella del Sindacato dei Militari e l’associazione Tripla Difesa, hanno portato all’avvio del procedimento.

Gip non archivia caso Vannacci: accusa di odio razziale rimane valida

L’avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci, ha commentato che la decisione del gip è incomprensibile poiché ritiene che le circostanze contestate non rientrino nei reati militari. L’indagine continua a suscitare interesse e dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra libertà di espressione e il limite della discriminazione in ambito pubblico, soprattutto per figure istituzionali come Vannacci.