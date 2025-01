Un politico di grande spessore

Francesco Castiello, senatore del Movimento 5 Stelle, è venuto a mancare nella notte all’età di 82 anni. Nato e residente a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, Castiello era un volto noto della politica italiana, avendo servito nel Senato per due mandati consecutivi. Eletto nel collegio uninominale Campania 11 – Battipaglia, ha dedicato la sua vita alla politica, affrontando temi cruciali per il futuro del Paese.

Un impegno costante per la cultura e la legalità

Durante la sua carriera, Castiello ha ricoperto ruoli significativi all’interno delle commissioni parlamentari, tra cui la Commissione Cultura e la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie. La sua passione per la cultura e la legalità lo ha reso un punto di riferimento per molti, non solo all’interno del suo partito, ma anche tra i cittadini. La sua capacità di ascoltare e di cercare soluzioni condivise ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama politico italiano.

Il ricordo dei colleghi

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra i membri del Movimento 5 Stelle. In una nota ufficiale, i deputati hanno espresso il loro dolore, sottolineando come Castiello fosse un amico di grande intelligenza e passione. “Con lui perdiamo un pezzo della nostra storia”, hanno dichiarato, evidenziando il suo impegno costante per un Paese migliore. La sua assenza si farà sentire, non solo tra i suoi cari, ma anche tra coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.